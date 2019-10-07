قبالة صقلية.. مقتل تسعة وإنقاذ 22 من مركب يقل مهاجرين

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم اليوم الإثنين، عندما غرق مركب يحمل عشرات المهاجرين، قبالة ساحل جزيرة "لامبيدوزا" جنوبي صقلية، وفق قالت قوات حرس السواحل الإيطالية.



وأضافت: أن سفن إنقاذ انتشلت 22 شخصا من المركب وأن عمليات البحث عن ناجين جرت بعد تلقي بلاغ في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن مركبا يحمل نحو 50 شخصاً يواجه مشكلات.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة: إن المركب أبحر من تونس وكان يقل مهاجرين تونسيين ومن غرب أفريقيا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضافت قوات حرس السواحل في بيان: إن سفنا من حرس السواحل وشرطة الجمارك وصلت إلى المركب الذي انقلب وسط أمواج متلاطمة على بعد نحو ستة أميال بحرية من ساحل لامبيدوزا. وقالت إنه تم انتشال تسع جثث.



وقال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "يسلط هذا الضوء مرة أخرى على ضرورة اتخاذ تحرك عاجل للتصدي للوضع في البحر المتوسط".



وأضاف: "لقي أكثر من 1000 شخص حتفهم في البحر المتوسط هذا العام وحده، معظمهم في الطريق من ليبيا إلى أوروبا".



وتقول وزارة الداخلية الإيطالية: إن قرابة 7939 مهاجرا وصلوا إيطاليا عبر البحر هذا العام بانخفاض نسبته 63% مقارنة مع الفترة نفسها في 2018 و93% عن مستويات عام 2017.



رام الله - دنيا الوطن