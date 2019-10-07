انفجار استهدف حافلة مجندين يودي بحياة 10 على الأقل شرق أفغانستان

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون، في تفجير انتحاري استهدف حافلة صغيرة، تقل مجندين في قوات الأمن الأفغانية في مدينة جلال اباد بشرق البلاد.



وذكر عطاء الله خوجياني المتحدث باسم إقليم ننكرهار، أن العبوة الناسفة انفجرت في عربة بعجلتين. وقالت مصادر محلية إن من بين الضحايا مجندين ومدنيين وطفلا.



وقال سُهراب قادري عضو مجلس إقليم ننكرهار إن بعض المصابين في حالة خطيرة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم الدولة نفذ سلسلة تفجيرات انتحارية وهجمات على مكاتب حكومية ومدارس وجماعات إغاثة في السنوات القليلة الماضية في جلال اباد المدينة الرئيسية في ننكرهار.





رام الله - دنيا الوطن