ظريف: الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة" في سوريا





جاء ذلك بعد‭‭ ‬‬أن فتح سحب واشنطن قواتها من شمال شرق سوريا الطريق، فيما يبدو أمام هجوم تركي.



وكتب ظريف على (تويتر) اليوم الإثنين: "أمريكا محتل غير ذي صفة في سوريا - من غير المجدي التماس إذن الولايات المتحدة أو الاعتماد عليها لتحقيق الأمن"، كما نقلت وكالة (رويترز).



وأضاف: "تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب في سوريا لن ينجحا إلا من خلال احترام وحدة أراضيها وشعبها".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة في سوريا"، داعياً إلى احترام وحدة الأراضي السورية.