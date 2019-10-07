ظريف: الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة" في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة في سوريا"، داعياً إلى احترام وحدة الأراضي السورية.
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة في سوريا"، داعياً إلى احترام وحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك بعد أن فتح سحب واشنطن قواتها من شمال شرق سوريا الطريق، فيما يبدو أمام هجوم تركي.
وكتب ظريف على (تويتر) اليوم الإثنين: "أمريكا محتل غير ذي صفة في سوريا - من غير المجدي التماس إذن الولايات المتحدة أو الاعتماد عليها لتحقيق الأمن"، كما نقلت وكالة (رويترز).
وأضاف: "تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب في سوريا لن ينجحا إلا من خلال احترام وحدة أراضيها وشعبها".
وكتب ظريف على (تويتر) اليوم الإثنين: "أمريكا محتل غير ذي صفة في سوريا - من غير المجدي التماس إذن الولايات المتحدة أو الاعتماد عليها لتحقيق الأمن"، كما نقلت وكالة (رويترز).
وأضاف: "تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب في سوريا لن ينجحا إلا من خلال احترام وحدة أراضيها وشعبها".
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