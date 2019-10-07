الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتحرك عسكرياً لوقف تركيا

الخارجية الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تدعم العملية التركية المرتقبة في سوريا، إلا أنها لن تتحرك عسكرياً لوقف تركيا، موضحاً أن بلاده سحبت قوات صغيرة فقط من المنطقة.



وأضاف المسؤول الكبير اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سحبت حتى هذه اللحظة مجموعة صغيرة من قواتها الأمامية المنتشرة شمال شرق سوريا.



وشدّد المسؤول، حسب الوكالة، على أن الولايات المتحدة لا تدعم "بأي شكل من الأشكال" العملية التركية المرتقبة في المنطقة ضد المسلحين الأكراد، إلا أنه أكد: "لا ننوي التحرك عسكريا من أجل وقف الأتراك"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكد المسؤول الأمريكي الرفيع في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على المجال الجوي فوق شمال شرق سوريا، مبينا: "لا نعتزم تغيير ذلك".