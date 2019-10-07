شؤون فلسطينية

العسيلي: وزارة الاقتصاد تضع ضمن أولوياتها حماية حقوق المستهلك

العسيلي: وزارة الاقتصاد تضع ضمن أولوياتها حماية حقوق المستهلك
رام الله - دنيا الوطن
أكد اليوم خالد عسيلي، وزير الاقتصاد الوطني أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها حماية حقوق  المستهلك من خلال سلسة إجراءات وتدخلات باتت واضحة، وتوجهنا باتجاه تقوية جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني من خلال العمل المشترك معهم لتأسيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك كاتحاد نوعي يتوافق مع قانون الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية وقانون حماية المستهلك الفلسطيني.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع العسيلي مع وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والذي ضم صلاح هنية رئيس الجمعية، ونائل مسعود، ووائل حجازي، ووسيم عسيلي، ومعتصم الاشهب.

ورحب عسيلي بشراكة جمعية المستهلك في انجاز يوم دعم المنتج الفلسطيني والذي سيشكل انطلاقة باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية بالقطاعات الصناعية كافة والذي لن يكون ليوم واحد بل ضمن استراتيجية في هذا الاتجاه، تترافق مع تنمية الصادرات وتعزيز الاستيراد المباشر من الدول العربية، مؤكدا أن الصناعة الفلسطينية حققت نقلة نوعية وواكبتها المواصفة الفلسطينية، وبات لدينا تنوع وتعدد تفيد المستهلك.

وأكد العسيلي أن متابعة من قبل طواقمنا لمنع حدوث ارتفاع في أسعار اللحوم للمستهلك خصوصا بعد القرار الحكومي بمنع جلب العجول من السوق الإسرائيلي كخطوة باتجاه الانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي، وأشار الى دور جمعية المستهلك في متابعة عدم ارتفاع الأسعار في محلات بيع اللحوم وتقديم الشكاوى ضد من يتلاعب بالأسعار.

وشكر صلاح هنية الوزير خالد عسيلي على اللقاء مؤكدا على أهمية الخطوات الحكومية باتجاه الانفكاك الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وتحريك ملف المدن الصناعية خصوصا في جنين، وتخصيص مساحة لدعم وتشجيع المنتج الفلسطيني وتخصيص يوم للمنتج بالشراكة مع جميع الجهات المعنية.

وأشار هنية أن تقوية ودعم جمعيات حماية المستهلك من قبل وزارة الاقتصاد الوطني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلك ومحاربة التغول بالأسعار والأغذية الفاسدة وتحقيق مبدأ حرية الاختيار والسلامة والآمان للمستهلك، وتوسيع برامج التوعية.

وقال معتصم الاشهب إن تقوية جمعيات المستهلك من خلال الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك هو المسار الصحيح بحيث تكون المهنية والشراكة وتوسيع القاعدة هي الأساس، خصوصا أن هذا الاتحاد ليس نمطيا بمعنى أن يسجل من يشاء اتحادا بل هو مشروع وطني يخص الجمعيات برعاية الوزارة وبقية وزارات الاختصاص.

وشكر وائل حجازي الوزير على هذا اللقاء وتخصيص البحث على رؤية الوزارة لتقوية ودعم الجمعيات كرؤية استراتيجية للوزارة منطلقة من رؤية الحكومة الفلسطينية.

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