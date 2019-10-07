شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الضغط على الاحتلال بشأن إجراء الانتخابات بالقدس

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الضغط على الاحتلال بشأن إجراء الانتخابات بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية جادة وحريصة على إجراء الانتخابات لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وهي حق قانوني ودستوري للمواطن .

وأضاف خلال لقائه بمكتبه بمدينة رام الله، مع القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين فيليب هول، أن تحديد موعد إجراء الانتخابات مرهون بعمل اللجنة التي سيتم تشكيلها من تنفيذية منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح يوم الخميس المقبل لإجراء الحوار الوطني بين مكونات منظمة التحرير وحركة حماس والقوى المجتمعية.

وعلى صعيد آخر، أشار مجدلاني إلى أن الحكومة الفلسطينية ورغم الوضع الاقتصادي الصعب والمؤشرات حول تراجع النمو الاقتصادي، إلا أن تعزيز صمود المواطن، وتعزيز العلاقة مع المجتمع من أهم أولوياتها ، لنتمكن معاً من تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية.

وأوضح: "أن الأولوية ببرنامج عمل وزارة التنمية الاجتماعية وضمن توجهات الحكومة هو لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا، وخصوصا قطاع غزة، وسنبقى حريصين على تقديم الخدمات قدر المستطاع، ومن ضمن أولويات الوزارة التمكين الاقتصادي وتقديم البرامج للريف والفقراء المستفيدين من برامج الوزارة .

وطالب مجدلاني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالتدخل وإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، و بشأن إجراء الانتخابات في القدس خاصة أن هذا القرار لاقى ترحيبا ودعماً كبيرين من المجتمع الدولي.

من جانبه ، أشار هول لخطورة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأن بلاده مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات الدولية والسياسية بشار العزة.

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