دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

دعت اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى، اليوم الاثنين، إلى شد الرحال إليه للدفاع عنه في وجه المستوطنين المتطرفين، خلال ما يسمى عيد "الغفران" الذي يبدأ يوم غد، ويليه عيد "العرش".



وأكدت اللجان في بيان لها، أن التواجد الدائم أمام المستوطنين، خلال الأيام القادمة سيفشل مخططاتهم الرامية إلى تقسيمه زمانيا ومكانياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت: "سنبقى الأوفياء لمسجدنا ندافع عنه في وجه غطرسة المحتل وقطعان مستوطنيه، وستبقى بوصلتنا نحو القدس والأقصى، لن نخذله ولن نتراجع حتى التحرير القريب إن شاء الله".