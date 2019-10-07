شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: مستعدون للإشراف على الانتخابات الفلسطينية

الأمم المتحدة: مستعدون للإشراف على الانتخابات الفلسطينية
انتخابات فلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، استعدادها للإشراف على الانتخابات الفلسطينية، وتقديم كل الإمكانيات لإجرائها.

جاء ذلك في لقاء جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو.

وأطلع أبو عمرو المسؤول الأممي، الخطوات الجادة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد  أبو عمرو خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، بحضور مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أنه سيتم البدء بحوار وطني بين مختلف القوى الفلسطينية لإجراء هذه الانتخابات.

وطالب من ديكارلو أن تقوم الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى بالإشراف على هذه الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أطلع أبو عمرو، ديكارلو على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، مشددا على أهمية قرار الأمم المتحدة الخاص باستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من جانبها، أكدت ديكارلو على استعداد الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات، وتقديم كل الإمكانيات لإجرائها.

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