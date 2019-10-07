دولي

ليبرمان يفتح النار على الليكود: نتنياهو لا يفهم الثقافة والولاء ريغيف بهيمة

ليبرمان يفتح النار على الليكود: نتنياهو لا يفهم الثقافة والولاء ريغيف بهيمة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم زعيم حزب (إسرائيلي بيتينو) أفيغدور ليبرمان وزراء الحكومة الإسرائيلية، الذين ينتمون لحزب (الليكود) الحاكم.

وبدأ ليبرمان هجومه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال عنه: إنه لا يفهم بالثقافة والولاء، كما وصف وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالكاذب الحقير.

وكانت أشد الأوصاف التي صدرت عن ليبرمان، مسّت وزيرة الثقافة والرياضة في إسرائيل ميري ريغيف التي وصفها بالـ"بهيمة"، حيث قال: نعم إنها بهيمة مع احترامي الشديد للبهائم".

يشار إلى أن قادة الليكود دائمي الهجوم على ليبرمان بسبب رفضه للانضمام إلى ائتلاف حكومي يضم اليمين، بينما ليبرمان يقول في رفضه: إنه مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، مع الليكود وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس، بدون اليهود المتدينين.

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