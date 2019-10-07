شاهد: أحمد التيان يتسلم مهامه رئيسًا لجامعة الأزهر بغزة

رام الله - دنيا الوطنتسلم اليوم الإثنين، الدكتور أحمد التيان مهام رئاسة الجامعة من الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة السابق، وذلك بحضور المهندس حاتم أبو شعبان أمين سر مجلس أمناء الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة.وافتتحت الجلسة بكلمة لأبو شعبان شكر فيها الفرا على جهوده المميزة، معدداً ما تحقق من إنجازات مهمة وحيوية في فترة ولايته، وعلى رأسها منشآت الحرم الجامعي الجديد، وآخرها تمويل مبنى كلية مسقط للتربية بتكلفة إنشاء قدرها أربعة ملايين دولار، كما أشاد بحكمته وخبراته وحرصه على الجامعة الأمر الذي أسهم في تطورها ورقيها.وتمنى أبو شعبان، التوفيق والسداد للتيان، مؤكداً على دعم مجلس الأمناء الكامل لرئيس الجامعة نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.من جانبه تحدث عبد الخالق الفرا عن فترة ولايته وما تحقق فيها، واعتبر ان أهم عناصر النجاح هو انتماء العاملين وجهودهم، ونصح باستمرار التعاون والتكامل بين أجسام الجامعة، ورسم أهداف مستقبلية واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق، كما تقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ولجميع من كان في استقباله اليوم من العاملين والطلبة، معتبراً أن هذا الحب والاحترام سيبقى دائما ومتواصلاً، وأنه سيبقى في خدمة الجامعة محباً ومضحياً من أجل رفعتها وارتقائها.وفي كلمته رحب التيان بالحضور، مؤكداً أن انجازات الأستاذ الدكتور الفرا تشهد على حبه وانتمائه للجامعة، الأمر الذي يستحق الشكر والتقدير والعرفان، وأن التواصل معه لن ينقطع بهدف استكمال عمليه البناء والتطوير.