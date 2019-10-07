دولي

ترامب: حان الوقت لخروج أمريكا من الحروب السخيفة

ترامب: حان الوقت لخروج أمريكا من الحروب السخيفة
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الوقت حان لإعادة الجنود الأمريكيين والخروج من الحروب السخيفة، مشدداً على أن تلك الحروب لا نهاية لها.

جاء ذلك، في تغريدة لترامب عبر (تويتر)، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً من قبل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، متابعاً: "الكثير من تلك الحروب قبلية". 

وأضاف ترامب: "على الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا من شمال سوريا، وعلى أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في سوريا". 


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