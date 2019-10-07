الحريري مُعلقاً على أحداث المنطقة: وجهوا الاتهام لحزب الله

علق رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على الأحداث التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية، وخاصة السعودية، قائلاً: إن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية، تستهدف دول الخليج العربي.



وقال الحريري، لوكالة (وام) الإماراتية: "أؤكد بصفتي رئيس للحكومة اللبنانية، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، وأشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية منظمة، تستهدف دول الخليج العربي".



وتابع: "قد اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة، ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة".



وعن موقف "حزب الله" اللبناني، قال الحريري إنه ينبغي توجيه الاتهام إليه بوصفه "جزءاً من النظام الإقليمي، وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية".



وأضاف: "لبنان تمثل جزءاً لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية".









رام الله - دنيا الوطن