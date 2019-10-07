سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى



وقالت في بيان عبر موقع (فيسبوك): إنها ستشرع غداً الثلاثاء بإعادة تسليم المقاسم B111 الى B120، B50 الى B61، بعد أن قامت بتسوية مناسيب الأرض حسب المناسيب المعتمدة للشوارع.



وشددت على أن على جميع أصحاب المقاسم المذكورة، التواجد في المكان غداً الساعة التاسعة صباحاً، وإحضار أربع زوايا حديدية ومطرقة مناسبة، لتثبيت حدود الأرض.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة الأراضي بغزة اليوم الاثنين، إعلاناً "مهماً" بخصوص استلام مقاسم مشروع حمد للأسرى.