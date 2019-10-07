اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعت اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى، لشد الرحال إليه للدفاع عنه في وجه المتطرفين اليهود، في ظل دعوات المستوطنين لاقتحامه خلال الأعياد اليهودية، ابتداء من يوم غد.



وشددت اللجان في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التواجد الدائم خلال الأيام القادمة، سيفشل مخططات الاحتلال الرامية إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.



وأردفت: "يا خط الدفاع الأول عن مسرى رسول الله وقبلة المسلمين الأولى، يا من تحمون الأقصى بأرواحكم ودمائكم، يا حماة الأقصى وسدنته وحملة لواء رسول الله فيه، يا من تثبتون للعالم كل يوم أن الأقصى سيظل إسلامياً خالصاً يُرفع الآذان من مآذنه".



وأضافت: "سنبقى الأوفياء لمسجدنا ندافع عنه ونذود عن حماه في وجه غطرسة المحتل وقطعان مستوطنيه، وستبقى بوصلتنا نحو القدس والأقصى، لن نخذله، ولن نتراجع حتى التحرير القريب إن شاء الله".