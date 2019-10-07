"التربية" تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

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رام الله - دنيا الوطن

اختتمت وزارة التربية والتعليم من خلال مركز المناهج، اليوم، ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد؛ هي الأولى من نوعها على مستوى الوزارة.



وهدفت الورشة إلى التعريف بمحتوى هذه المناهج وأصول تدريسها؛ بما ينسجم واحتياجات المتعلمين، وبما يؤكد الحرص الذي توليه الوزارة لتعزيز التوجه نحو التعليم المهني نظراً لدوره في تحقيق التنمية المستدامة، إذ استهدفت الورشة، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام نحو (80) معلماً/ة من المدارس والوحدات المهنية.



وأكد رئيس مركز المناهج ثروت زيد، في تصريح وصل "دنيا الوطن" عن أهمية هذه الورشة للمعلمين الجدد، معتبراً أن امتلاك المعرفة العلمية لمحتوى المنهاج هو مفتاح العمل؛ إلى جانب أصول تدريس المحتوى، بما ينسجم واحتياجات المتعلمين وسماتهم.



وناقش زيد، خلال إدارته للورشة؛ عديد الموضوعات التي تخص التعليم، بما في ذلك فلسفة مناهج التعليم المهني وبُنيتها القائمة على منحنى الكفايات التعليمية المتمثلة في الكفايات الحرفية التي تعزز دور المهنة، والكفايات الشخصية والاجتماعية التي تسهم في رفع قدرات الطلبة بمجال الاتصال والتواصل الفعال مع سوق العمل.



وأشار زيد إلى منهجيات العمل في التعليم المهني؛ بما في ذلك التعاون والحوار وأنماط التفكير والعصف الذهني "استمطار الأفكار" والبحث العلمي.



وقدّم التدريب في الورشة د. نسرين دويكات من مركز المناهج، إذ أبدى المشاركون تفهماً وتفاعلاً في موضوعات المطروحة، وكيفية تطبيقها في الميدان بما يحقق الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي.