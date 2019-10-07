الرئيس عباس يُكلّف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها





يأتي ذلك من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.



وأكد الرئيس، لدى استقباله ناصر، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



رام الله - دنيا الوطنكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فوراً مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة.