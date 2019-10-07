شؤون فلسطينية

التعليم ترد على (يديعوت) بشأن حذف محتويات من المنهاج الفلسطيني

التعليم ترد على (يديعوت) بشأن حذف محتويات من المنهاج الفلسطيني
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد ثروت زيد، مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي، أن اتفاقية أوسلو موجودة في كتاب جغرافيا وتاريخ فلسطين، ولم يتم المس بها لا حديثاً ولا قديماً منذ ثلاثة أعوام.

جاء ذلك تعقيباً على تصريحات صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن السلطة الوطنية الفلسطينية، أزالت من جميع إصدارات كتبها المدرسية من الأول إلى الثاني عشر، جميع المحتويات المتعلقة بعملية السلام مع  إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطة، استثنت جزءاً صغيراً من اتفاقات (أوسلو).

وقال زيد لـ"دنيا الوطن": "الكتب الاجتماعية أخذت نفس المجال، فلم تعد مادة الاجتماعيات من الصف الاول حتى التاسع الاساسي عبارة عن منهاج مفصل، وإنما أصبح اسمها الدراسات الاجتماعية، ومن الصفوف من الأول إلى الرابع أصبح اسمها التربية الوطنية والتنشئة الاجتماعية".

وأضاف: "هذه الكتب تتعامل مع تاريخ فلسطين، وبالتالي جاءت متخصصة في القضية الفلسطينية في الصف العاشر، وعندما تحدثنا عن فلسطين من تاريخ 1860 حتى عام 2017، وتم الآن الفرد فيها بالسرد التاريخي بكل ما فيه بحلوه ومره".

أوضح زيد أنه في كتب التاريخ والتربية، لا يتم الحديث عن سياسة، وإنما عن التاريخ، وبالتالي يتم الحديث وطن فلسطين وليس كيانات سياسية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الموجود داخل الكتب يتم وفق معطيات سابقة، مثل إعلان وثيقة الاستقلال، والتي كانت عبارة عن ترجمة لاتفاقية أوسلو، بالإضافة إلى حق تقرير المصير، والقضايا المتعلقة بالاستيطان.

وفي السياق، قال: "التعديلات التي جرت في التاريخ الآن، مرحلة الانتفاضة الأولى والثانية واتفاقية أوسلو والمراسلات التي تمت بين أبو عمار ورابين، ونصوص هذه المراسلات موجودة ولم يتغير فيها ولا نريد تغييرها، لأن اتفاقية أوسلو جزء من تاريخ فلسطين".

وحول الهدف من تصريحات صحيفة (يديعوت احرونوت) المتعقلة بالمناهج الفلسطينية، أكد مدير عام المنهاج في وزارة التربية والتعليم، أن هذه التصريحات ليست جديدة، لافتاً إلى أن الهدف منها ليس تربوياً وأخلاقياً، وإنما لهدف سياسي يريد الاحتلال تحقيقه.

وقال: "ما صرحت به الصحيفة الإسرائيلية، ليس بالأخلاقي ولا القانوني، ونحن لدينا الجانب القانوني والعلمي الذي نتحدث به في مناهجنا، حيث حاولوا اتهامنا بالتمييز العنصري".

وأضاف: "كما أن الهدف من هذه الهجمة، هي الهجوم على الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية للرضوخ لمتطلبات سياسية نحن بعيدون عنها في المناهج".

يذكر أن صحيفة (يدعوت أحرونوت) الإسرائيلية قالت: إن السلطة الفلسطينية، أزالت من جميع إصدارات كتبها المدرسية من الأول إلى الثاني عشر، جميع المحتويات المتعلقة بعملية السلام مع  إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطة، استثنت جزءاً صغيراً من اتفاقات (أوسلو).

وأوضحت الصحيفة، أنه "تمت إزالة جميع الإشارات الإيجابية للتعايش بين الفلسطينيين واليهود، وكذلك الفصول المتعلقة بالوجود اليهودي التاريخي في أرض إسرائيل"، وفق زعم الصحيفة.

في السياق، قال زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس: إنه "إذا تم بالفعل حذف تفاصيل الاتفاقيات مع إسرائيل من الكتب المدرسية الفلسطينية، يمثل ضربة في الرأس للشباب الفلسطيني".

وأضاف غانتس: "يجب أن نبدأ بإمكانية الحصول على مستقبل أفضل بتعليم الأجيال القادمة السلام والتسامح والتعايش وليس التحريض وتمجيد (الإ ستشـ.هـ.اديين)، وفق قوله.

وزعم غانتس، أن "حذف الماضي، هو هجوم على الأمل في مستقبل أفضل".

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تَنشر تفاصيل مُؤلمة لما تعرضت له الأسيرة المُضربة &#34;هبة اللبدي&#34;

هيئة الأسرى تَنشر تفاصيل مُؤلمة لما تعرضت له الأسيرة المُضربة "هبة اللبدي"

سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى

سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى

الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

&#34;التربية&#34; تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

"التربية" تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

الرئيس عباس يُكلّف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

الرئيس عباس يُكلّف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

حسين الشيخ يتحدث عن أموال المقاصة وبروتوكول باريس واللجان المشتركة

حسين الشيخ يتحدث عن أموال المقاصة وبروتوكول باريس واللجان المشتركة

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تَنشر تفاصيل مُؤلمة لما تعرضت له الأسيرة المُضربة &#34;هبة اللبدي&#34;

هيئة الأسرى تَنشر تفاصيل مُؤلمة لما تعرضت له الأسيرة المُضربة "هبة اللبدي"

سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى

سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى

الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

&#34;التربية&#34; تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

"التربية" تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

&#34;مستشفى الأوروبي&#34; يجري عملية جيب أمعاء دقيقة لطفلة بعد استئصال الأمعاء الغليظة

"مستشفى الأوروبي" يجري عملية جيب أمعاء دقيقة لطفلة بعد استئصال الأمعاء الغليظة

منظمة التحرير ترفض تصرفات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

منظمة التحرير ترفض تصرفات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

منوعات

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

كيف بررت شاهيناز خلع الحجاب؟

كيف بررت شاهيناز خلع الحجاب؟

أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

طعن مُغني راب بريطاني بسكين في حفل غنائي

طعن مُغني راب بريطاني بسكين في حفل غنائي

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج &#34;كلاب&#34;

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج "كلاب"

عربي

الحوثيون برسائل شديدة اللهجة للسعودية: استعدوا لضربات &#34;أشد إيلاماً&#34;

الحوثيون برسائل شديدة اللهجة للسعودية: استعدوا لضربات "أشد إيلاماً"

الحريري مُعلقاً على أحداث المنطقة: وجهوا الاتهام لحزب الله

الحريري مُعلقاً على أحداث المنطقة: وجهوا الاتهام لحزب الله

القيادة العسكرية العراقية تُقر باستخدام &#34;القوة المفرطة&#34; ضد المتظاهرين

القيادة العسكرية العراقية تُقر باستخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين

الأردن يُقدم احتجاجاً لإسرائيل بسبب اعتقال اثنين من مواطنيه

الأردن يُقدم احتجاجاً لإسرائيل بسبب اعتقال اثنين من مواطنيه