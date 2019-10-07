شؤون فلسطينية

"مستشفى الأوروبي" يجري عملية جيب أمعاء دقيقة لطفلة بعد استئصال الأمعاء الغليظة

"مستشفى الأوروبي" يجري عملية جيب أمعاء دقيقة لطفلة بعد استئصال الأمعاء الغليظة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن فريق جراحة الأطفال بمستشفى غزة الأوروبي، برئاسة استشاري ورئيس القسم الدكتور هشام دلول، من إنهاء معاناة طفلة كانت تعاني من مشاكل عديدة في عملية الإخراج، مع وجود نزيف متكرر من القولون، بمشاركة الدكتور محمد المصري أخصائي جراحة الأطفال، والدكتورمحمد الأخرس أخصائي الجراحة العامة.

وقال دلول، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن أهل الطفلة (10 أعوام)، أحضروها لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى، تشكو من عدم القدرة على التبرز بالشكل الطبيعي، مما أدى لمعاناة متواصلة بسبب الآلام الشديدة، وبالفحص الطبي والتصوير الاشعاعي تبين للفريق الطبي وجود زوائد لحمية في القولون الغليظ (Familial polyposis)، وهو المسبب لهذا النزيف من القولون، لذلك تقرر إجراء عملية عاجلة للطفلة لاستئصال كامل الأمعاء الغليظة، وعمل جيب أمعاء دقيقة. 

وصنف دلول، هذه العملية من العمليات النوعية في جراحة الأطفال وتجرى لأول مرة في قطاع غزة للأطفال، في حين أجريت في حالات قليلة للكبار، حيث تجرى من خلال عمل جيب من الأمعاء الدقيقة Ileal pouch يقوم بأداء وظيفة الجزء المستقيم من الأمعاء الدقيقة، ووصله بالقناة الشرجية، مما يجنبها معاناة شديدة بسبب تركيب كيس براز خارج جدار البطن، كما ويتيح لها هذا الجيب ممارسة عملية الإخراج بعد بشكل طبيعي، وينهي احتمالية تعرضها لسرطان القولون في المستقبل، ان لم تجر لها هذه العملية.

وأكد على نجاح هذه العملية دون أي مضاعفات، والمريضة بحالة جيدة وتم إخراجها من المستشفى، وبالمتابعة في العيادات الخارجية بالمستشفى كانت النتائج مرضية جداً.

وقدمت عائلة الطفلة شكرها للفريق الطبي وإدارة المستشفى على نجاح العملية، وابنتهم الآن بحالة صحية جيدة، وأصبحت قادرة على أن تعيش طفولتها، مشيدين باهتمام الطواقم الطبية والتمريضية بالمرضى.

يذكر أن الطاقم الطبي بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى، تمكن من إجراء 60 عملية جراحية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، من بينها 5 عمليات ذات مهارة و28 عملية كبرى.

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