شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يُدين الانتهاكات الإسرائيلية في فرخة

محافظ سلفيت يُدين الانتهاكات الإسرائيلية في فرخة
رام الله - دنيا الوطن
دان محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي محافظة سلفيت، والتي كان آخرها قيام جرافات الاحتلال، صباح اليوم، مدعومة بقوات من الجيش بتجريف وتدمير أرضٍ زراعية، تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات  مزروعة 153 شجرة عنب مثمرة، وست أشجار تين، و15 شجرة تفاح، و10 أشجار صبر، و20 شتلة ورد، في بلدة فرخة، تعود للمواطن حسن عبد الله حجاج.

وأكد كميل، في تصريح وصل "دنيا الوطن" على ضرورة التدخل الفوي لوقف هذه الانتهاكات التي تهدف لفرض سيطرتها على أراضي الفلسطينيين عبر سياسة تجريف الأراضي وإلحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم، مشدداً على ضرورة التحرك على مختلف الأصعدة للجم جرائم الاحتلال. 

وأكد كميل على وقوف محافظة سلفيت بمؤسساتها إلى جانب المزارعين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

جدير بالذكر، أن هذه الأرض تم تجريفها بالكامل، بحجة أنها أرضي دولة، وتم إعلان مصادرتها منذ عام 1982.

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