الهباش يُشارك في مؤتمر مؤسسة (آل البيت) الملكية للفكر الإسلامي بالأردن

الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

شارك الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين في أعمال

المؤتمر العام الثامن عشر لمؤسسة (آل البيت) الملكية للفكر الإسلامي، تحت عنوان: "السنن الإلهية والسنن الكونية في القرآن الكريم والسنة النبوية"، والذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة الأردنية عمان.



وجاءت مشاركة قاضي قضاة فلسطين من خلال ورقة بحثية علمية للمؤتمر بعنوان "السنن الكونية والسنن الاجتماعية في القرآن الكريم".



وذكر الهباش في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" أن المؤتمر يمثل لقاءً مهماً لأهل العلم ورجال الدين والعلماء والمفكرين من مختلف المذاهب والمدارس والاتجاهات الفكرية الإسلامية، للتباحث في علوم السنن الإلهية ودراستها لمواجهة ما تعاني منه الإنسانية من أمراض وانحرافات، بالإضافة إلى أهمية انعقاده في هذه المرحلة؛ لتوضيح دور الإسلام في تنظيم الواقع الإنساني، وانسجاماً مع سنن الله سبحانه في خلق الكون والإنسان.



وشارك في جلسات المؤتمر أعضاء المؤسسة والضيوف، ويمثلون 30 دولة هي: فلسطين والإمارات العربية المتحدة والجزائر والسعودية والسودان وسورية والشيشان والعراق وفرنسا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والهند واليمن والأرجنتين وأميركا وإندونيسيا وإيران وباكستان وبريطانيا وبنغلادش والبوسنة والهرسك وتركيا وتونس وغامبيا، إضافة إلى الاردن.