شؤون فلسطينية

المُحرر حمدونة : يطرح خطة استراتيجية لدعم الأسرى المضربين

المُحرر حمدونة : يطرح خطة استراتيجية لدعم الأسرى المضربين
الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة
رام الله - دنيا الوطن
طرح الأسير المحرر، الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، خطة استراتيجية لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في ظل تدهور حالتهم الصحية، وتجاهل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم، بعد ما يقارب من الثلاثة شهور على إضرابهم المستمر.

وتمنى حمدونة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية والإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية والقوى الوطنية والإسلامية، للتعاطي ما أمكن مع بنودها لإنقاذ حياة الأسرى المضربين قبل فوات الأوان، والتي تتمثل بما يلي:

1- تفعيل دور وزارة الخارجية الفلسطينية، والإيعاز للسفراء والملاحق الدبلوماسية، للاجتماع بالمنظمات الحقوقية والإنسانية، ووضعهم في صورة ما يجرى مع الأسرى، والتعريف بمطالب المضربين، والاعتقال الإداري، وانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى.

2- الإيعاز من قبل وزارة التعليم الفلسطيني بتخصيص ساعة أو حصة دراسية في المدارس والجامعات الفلسطينية؛ للتعريف بقضية الأسرى، ومطالب المضربين عن الطعام، والاعتقال الإداري، وانتهاكات دولة الاحتلال بحقهم.

3- الإيعاز من قبل وزارة الأوقاف الفلسطينية، بتخصيص خطبة الجمعة عن الأسرى الفلسطينيين، والواجب الديني بأولوية مساندتهم حتى الحرية.

4- أهمية اجتماع لجنة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين (الضفة وغزة و48 والشتات) للخروج بمسيرات دعم حاشدة للأسرى المضربين.

5- مناشدة المتضامنين والأصدقاء في العالم، وخاصة في دول متنفذة بالقرار؛ للتعريف بانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وكشف زيف الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدعيها (إسرائيل) بوجود قوانين طوارئ والعمل بمقتضاها والمخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

6- عقد مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومطالبة وحث وسائل الإعلام والصحفيين الفلسطينيين والعرب والدوليين على التركيز على قضايا الأسرى والمضربين.

7- دعوة الشخصيات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى والمؤسسات الحقوقية؛ لمناقشة الأفكار والرؤى، ووضع استراتيجية خاصة بدعم الأسرى.

8- مسيرات محمولة تنطلق من الصليب الأحمر، وترفع صور الأسرى المضربين، وتجوب المدن الفلسطينية.

9- حملة إلكترونية شبابية بلغات مختلفة، وإنشاء صفحة خاصة بالمضربين؛ للتغريد ودعم الأسرى عبر (السوشيال ميديا) والاستفادة من فئة الشباب في هذا المجال.

10- وفد مختص بقضايا الأسرى، يزور المنظمات والشخصيات والمؤسسات الدولية؛ لإطلاعهم على آخر أخبار الأسرى والخطورة التى تقع على حياتهم، والطلب بتشكيل حالة ضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم.

11- الطلب بتخصيص ملحق للصحف الفلسطينية والعربية ما أمكن على غرار الصحف الجزائرية للتعريف بقضايا الأسرى المضربين.

12- موجة إذاعية مشتركة فلسطينية (وعربية ما أمكن) للتعريف بالمضربين والاعتقال الإداري، وانتهاكات دولة الاحتلال.

13- دعوة للفضائيات الفلسطينية (والعربية ما أمكن) لتوحيد البث ووضع (لوجو) خاص بالأسرى لمدة ساعتين بموجة مشتركة للتعريف بمطالب المضربين والاعتقال الإداري، وانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى.

14- عقد جلسة في نقابة المحامين، وعبر (الفيديو كونفرنس) مع اتحاد المحامين العرب، ولجنة فلسطين الخاصة بالأسرى للوصول لآلية ضغط قانونية على الاحتلال في المحاكم الدولية.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تَنشر تفاصيل مُؤلمة لما تعرضت له الأسيرة المُضربة &#34;هبة اللبدي&#34;

هيئة الأسرى تَنشر تفاصيل مُؤلمة لما تعرضت له الأسيرة المُضربة "هبة اللبدي"

سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى

سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى

الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

&#34;التربية&#34; تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

"التربية" تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

الرئيس عباس يُكلّف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

الرئيس عباس يُكلّف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

حسين الشيخ يتحدث عن أموال المقاصة وبروتوكول باريس واللجان المشتركة

حسين الشيخ يتحدث عن أموال المقاصة وبروتوكول باريس واللجان المشتركة

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تَنشر تفاصيل مُؤلمة لما تعرضت له الأسيرة المُضربة &#34;هبة اللبدي&#34;

هيئة الأسرى تَنشر تفاصيل مُؤلمة لما تعرضت له الأسيرة المُضربة "هبة اللبدي"

سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى

سلطة الأراضي بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن مقاسم مشروع حمد للأسرى

الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى تدعو لشد الرحال إليه

&#34;التربية&#34; تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

"التربية" تختتم ورشة تعريفية حول المناهج المهنية للمعلمين الجدد

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

&#34;مستشفى الأوروبي&#34; يجري عملية جيب أمعاء دقيقة لطفلة بعد استئصال الأمعاء الغليظة

"مستشفى الأوروبي" يجري عملية جيب أمعاء دقيقة لطفلة بعد استئصال الأمعاء الغليظة

منظمة التحرير ترفض تصرفات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

منظمة التحرير ترفض تصرفات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

منوعات

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

كيف بررت شاهيناز خلع الحجاب؟

كيف بررت شاهيناز خلع الحجاب؟

أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

طعن مُغني راب بريطاني بسكين في حفل غنائي

طعن مُغني راب بريطاني بسكين في حفل غنائي

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج &#34;كلاب&#34;

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج "كلاب"

عربي

الحوثيون برسائل شديدة اللهجة للسعودية: استعدوا لضربات &#34;أشد إيلاماً&#34;

الحوثيون برسائل شديدة اللهجة للسعودية: استعدوا لضربات "أشد إيلاماً"

الحريري مُعلقاً على أحداث المنطقة: وجهوا الاتهام لحزب الله

الحريري مُعلقاً على أحداث المنطقة: وجهوا الاتهام لحزب الله

القيادة العسكرية العراقية تُقر باستخدام &#34;القوة المفرطة&#34; ضد المتظاهرين

القيادة العسكرية العراقية تُقر باستخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين

الأردن يُقدم احتجاجاً لإسرائيل بسبب اعتقال اثنين من مواطنيه

الأردن يُقدم احتجاجاً لإسرائيل بسبب اعتقال اثنين من مواطنيه