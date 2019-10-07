متأثراً بجراحه.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

استشهد شاب، اليوم الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل سبعة أشهر، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، شمال قطاع غزة.



وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن المواطن فادي أسامة رمضان حجازي (21 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها في شباط/ فبراير من العام الجاري شرقي جباليا، شمال قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن