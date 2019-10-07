شؤون فلسطينية

مستشفى الأوروبي يُسلّم ملفات ومستندات للأرشيف المركزي لإتلافها

مستشفى الأوروبي يُسلّم ملفات ومستندات للأرشيف المركزي لإتلافها
رام الله - دنيا الوطن
في إطار تطوير الأداء، وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، وبهدف توفير مساحات كافية لأرشفة وحفظ الملفات الطبية والمستندات الأخرى، سلمت إدارة مستشفى غزة الأوروبي، عدداً من الملفات الطبية والملفات المالية لدائرة الأرشيف المركزي تمهيداً لإتلافها.

وأكد المدير الإداري والمالي، الأستاذ أشرف أبو الروس، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه قد تم حصر وتسليم الملفات الطبية والمالية التي تنطبق عليها شروط الاتلاف للأرشيف المركزي، حيث بلغ عدد الملفات الطبية 11548 ملفاً طبياً، وذلك تمهيدا لإتلافها حسب نظام حفظ الوثائق المعمول به في الوزارة.

وقدم أبو الروس شكره لمدير دائرة الأرشيف المركزي م. زاهر الوحيدي، لجهوده الحثيثة في تعزيز حوسبة العمل الصحي والإداري، عبر إنجاز عملية المسح الضوئي والأرشفة الإلكترونية للملفات الطبية.

كما أثنى على جهود قسم خدمات المرضى، في إنجاز عملية المسح الضوئي، وتجهيز وتدقيق الملفات الراكدة، تمهيداً لترحيلها لمقر الدائرة حسب النظام، مشيداً بجهود قسم المالية في حصر الملفات المالية، التي تخضع للمدة المحددة لحفظ وإتلاف المستندات والتقارير المالية.

يذكر، أن لجنة حفظ وإتلاف المستندات في المستشفى، تتعاون مع اللجنة الوزارية لإتلاف وحفظ المستندات، بهدف تجويد العمل في هذا المجال، وفق الأصول المتبعة في ‏دول متقدمة بالمجال الصحي، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، إضافة إلى تمهيد السبيل نحو ‏إنجاز النظام الإلكتروني، وهو ما سيترك الأثر
الكبير والطيب لحل مشكلة كبيرة في تخزينها في غرف التخزين والأرشفة.


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