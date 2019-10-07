شؤون فلسطينية

الخضري: تتويج أبطال غزة في بطولة غرب أسيا لرفع الأثقال اختراق للحصار

الخضري: تتويج أبطال غزة في بطولة غرب أسيا لرفع الأثقال اختراق للحصار
بطولة أندية غرب أسيا الدولية لرفع الأثقال
رام الله - دنيا الوطن
هنأ النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أبطال غزة وفلسطين، الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة أندية غرب أسيا الدولية لرفع الأثقال المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ الخضري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 الفائزين، وهم أبطال نادي غزة الرياضي، محمد خميس حمادة لحصوله على ٣ ميداليات (ذهبيتين وفضية)، وأدهم سمير خزيق لحصوله على ميدالية ذهبية، وإيهاب ممدوح السموني لحصوله على ميدالية برونزية.

وهاتف الخضري، رئيس البعثة المهندس أحمد حسين، والمدرب حسام حمادة، واللاعبين الفائزين لتهنئتهم بهذا الفوز الكبير لفلسطين وغزة.

وأشاد بقدرة اللاعبين، ومن يقودهم على اختراق الحصار، وتحقيق الإنجاز والحصول علي الميداليات، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً وعظيماً يجب أن يُحتفى به.

وقال: "ما حققوه ليس بالأمر السهل في ظل واقع غزة الصعب من حصار واعتداءات متتالية، التي لا تؤهل لهذا الإنجاز، لكن فلسطين وغزة والأبطال لا يمكن أن يستسلموا تحت أي ظرف، فكان هذا الفوز الكبير".

وأضاف " كان قرار الأبطال وناديهم ومدربهم، أن يستمروا في العطاء والتمرين، رغم الحصار وقلة الإمكانيات، وصولاً لهذا الإنجاز الفلسطيني العظيم".

وجدد الخضري التهنئة والتبريك للفائزين، الذين قلبوا معادلة الحصار والظروف الصعبة والعدوان، إلى معادلة الإنجاز وتحقيق هذه الميداليات.

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