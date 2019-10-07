إصابة خمسة مواطنين في اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الاثنين، بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف، قرب مخيم بلاطة بنابلس؛ لأداء الصلوات التلمودية.



وقالت مصادر محلية، إن خمسة مواطنين على الأقل، أصيبوا بجراح مختلفة برصاص مطاطي وحالات اختناق، جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط، حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن، وقد وصفت الإصابة بالطفيفة.



وذكرت المصادر، أن قوات جيش الاحتلال، اقتحمت الليلة الماضية مدينة نابلس في إطار تأمين دخول (17) حافلة للمستوطنين، تقل (1100) مستوطن الى قبر يوسف.



وأضافت المصادر، أن من بين المقتحمين كان وزير الاقتصاد الإسرائيلي ايلي كوهين، ورئيس مجلس مستوطنات بالضفة، يوسي داجان، وعضو الكنيست، موشيه أربيل.