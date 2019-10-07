التعليم تُعلن البدء باستقبال طلبات مِنَح مجلس الوزراء والوزارة من الجامعات





أما منح الوزارة من الجامعات الفلسطينية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" يتم التنافس عليها حسب المعدل، حيث يفوز الطالب الحاصل على أعلى معدل في التخصص، وتغطي منحة الوزارة، كامل سنوات الدراسة باستثناء الفصل الصيفي، وتستمر طيلة فترة الدراسة ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد، وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها بالجامعة التي يدرس فيها.





ودعت الوزارة المعنين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والموعد النهائي للتقديم.





وكان مجلس الوزراء، قد خصص مبلغ 500 ألف دولار لدعم الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية، للحصول على الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس".