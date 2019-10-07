شؤون فلسطينية

التعليم تُعلن البدء باستقبال طلبات مِنَح مجلس الوزراء والوزارة من الجامعات

التعليم تُعلن البدء باستقبال طلبات مِنَح مجلس الوزراء والوزارة من الجامعات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن بدء استقبال الطلبات لمنحة مجلس الوزراء للعام 2019- 2020، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية في تخصصات محددة، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة أن توزيع منحة مجلس الوزراء، سيكون على نظام النقاط، بحيث يكون لمعدل الثانوية العامة 60% من النقاط، و25% من النقاط تحتسب بناءً على العامل الاجتماعي للطالب ودخل أسرته، و15% من النقاط تعطى للطالب بناءً على عدد الإخوة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي، و10% من النقاط إضافية، وتمنح لذوي الاحتياجات الخاصة.

أما منح الوزارة من الجامعات الفلسطينية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" يتم التنافس عليها حسب المعدل، حيث يفوز الطالب الحاصل على أعلى معدل في التخصص، وتغطي منحة الوزارة، كامل سنوات الدراسة باستثناء الفصل الصيفي، وتستمر طيلة فترة الدراسة ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد، وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها بالجامعة التي يدرس فيها.

ودعت الوزارة المعنين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والموعد النهائي للتقديم.

وكان مجلس الوزراء، قد خصص مبلغ 500 ألف دولار لدعم الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية، للحصول على الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس".

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