شؤون فلسطينية

طاقم جراحة القلب بالمستشفى "الأوروبي" ينقذ حياة سبعيني نتيجة قصور بالشرايين التاجية

طاقم جراحة القلب بالمستشفى "الأوروبي" ينقذ حياة سبعيني نتيجة قصور بالشرايين التاجية
طاقم جراحة القلب بالمستشفى "الأوروبي"
رام الله - دنيا الوطن
تمكن الطاقم المحلي في مركز جراحة القلب بمستشفى غزة الأوروبي، من إجراء عملية جراحية لمريض سبعيني كان يعاني من قصور في الشرايين التاجية، وتكللت بالنجاح.

وأفاد أخصائي جراحة القلب الدكتور ساهر أبو غالي، أن الفريق المحلي قد أجرى وصلتين للشرايين التاجية (CABG)، لمريض في العقد السابع من العمر، كان يعاني من قصور في الشرايين التاجية، وذبحات صدرية متعددة، تضطره للتردد المستمر على أقسام الطوارئ.

وأوضح أبو غالي، أن المريض وصل إلى مركز القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى، يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس، وأجريت قسطرة قلبية عاجلة له وفحوصات مخبرية، وتبين من خلالها لأطباء القلب والقسطرة القلبية بقيادة الدكتور حسن الزمار، وجود قصور في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، مما تطلب تدخلاً جراحياً سريعاً ومباشراً.

وأضاف:" تم تحضير المريض لإجراء العملية الجراحية لإنقاذ حياته، وإدخاله لقسم العمليات، حيث أجرى أبو غالي له العملية بمساعدة كل من أخصائي جراح القلب، الدكتور إبراهيم قشطة، والدكتور لؤي الخالدي، مشيراً إلى أن المريض خرج من العمليات ونقل إلى العناية المركزة، وتمت متابعته من أطباء التخدير والعناية المركزة، بقيادة الدكتور وليد الصالحي، والدكتور ماجد اللحام.

واعتبر أبو غالي، أن هذه العملية، تأتي ضمن سلسلة النجاحات التي أنجزها المستشفى الأوروبي، نتيجة التعاون التام بين فريق جراحة القلب ومختلف التخصصات مثل القسطرة القلبية والتخدير والعناية المركزة.

من جانبه، أعرب المريض عن شكره العميق للطواقم العاملة بالمستشفى، مبدياً إعجابه بالخدمات المقدمة له، والتي تضاهي المستشفيات في الدول المتقدمة، كما أثنى على أداء الأطباء والتمريض والفنيين، وجميع الطواقم بالمستشفى.

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