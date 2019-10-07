شؤون فلسطينية

الأوقاف تُوقع اتفاقية لتركيب طاقة شمسية لمساجد قلقيلية

الأوقاف تُوقع اتفاقية لتركيب طاقة شمسية لمساجد قلقيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مديرية أوقاف قلقيلية، اليوم، مع الشركة المنفذة، اتفاقية لتركيب خلايا شمسية لمسجدي شرحبيل بن حسنة، ومسجد الرفعة في بلدة حبلة، وذلك استكمالاً لما بدأته منذ فترة في العديد من مساجدها.

وتأتي هذه الاتفاقية، كما قال خلدون أبو خالد، مدير عام الأوقاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" انسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، رئيس مجلس الوزراء، ومسير أعمال وزارة الأوقاف، وتوجيهات وكيل الوزارة حسام أبو الرب،  والتي تهدف إلى الارتقاء وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والبلديات والمجالس المحلية.

وأضاف: إن من شأن هذه الاتفاقية، خفض نفقات المساجد، وأيضاً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على التنمية المحلية، ورفع قدرات المجالس؛ لتقديم خدمات أفضل للجمهور، وتوفير فرصة استثمارية أخرى في ظل توفر الطاقة البلديلة.

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