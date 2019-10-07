شؤون فلسطينية

التربية تؤكد التزامها بخلو مدارسها من بضائع الاحتلال

التربية تؤكد التزامها بخلو مدارسها من بضائع الاحتلال
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور مروان عورتاني، الالتزام بخلو المدارس الفلسطينية من منتجات وبضائع الاحتلال، لتكريس السيادة الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك، خلال لقاءً جمعه مع ممثلي حملة مقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال، بحضور ممثلين عن اتحاد المعلمين.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اهتمام وحرص الوزارة على تعزيز مفهوم التربية الوطنية، وترسيخ مفهوم المقاطعة لمنتجات الاحتلال في أذهان الطلبة، من خلال تنفيذ نشاطات متنوعة لإيصال الأفكار لهم.

ولفت الوزير إلى أن هذا التوجه، يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة، والحملات الوطنية، والجهود الرامية إلى مقاطعة بضائع المستوطنات، وتشجيع ودعم المنتج الوطني.

بدورهم، أكد ممثلو "حملة المقاطعة" أهمية تعزيز الوعي لدى المعلمين والطلبة بأهمية دعم المنتج الوطني، وتوظيف الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية المقاطعة، والتعريف بالمنتج الوطني والتشجيع على استهلاكه.

ولفتوا إلى أهمية أن تُصمم المدارس مجلات حائط خاصة بموضوع المقاطعة، ونشر مقالات ورسومات وشعارات من إنتاج الطلبة، وكذلك صور لنماذج من بضائع الاحتلال وبدائلها من المنتجات الوطنية، مشيدين بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل ترسيخ الهوية الوطنية.

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