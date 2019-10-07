الخارجية: قدمنا قضايا لدى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال



وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: أن الخارجية حشدت الدعم الدولي لوسم بضائع المستوطنات في الاتحاد الأوروبي؛ لأنها منافية للقانون الدولي لإقامتها في أراضٍ محتلة.





وأوضحت: أن الولايات المتحدة، تحاول أن تسن قانوناً لمحاكمة منظمة التحرير، بصورة تعكس التحيز الأعمى لإسرائيل ومحاولة إدانة النضال الفلسطيني، ووسمه بالإرهاب، وهو أمر مرفوض فلسطينياً، والخارجية رفعت شكوى ضد الولايات المتحدة

في محكمة العدل الدولية، وهي بانتظار رد واشنطن في 15 من الشهر المقبل.





وفي سياق متصل، أكدت جادو، أن وزارة الخارجية قدمت عدة قضايا لدى محكمة الجنايات الدولية؛ لفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال، بالرغم من المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لعرقلة ذلك، مطالبة دول العالم بتنفيذ التزاماتهم لاحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية.



وبخصوص الانتخابات العامة، طالبت جادو الاتحاد الأوروبي بموقف ضاغط؛ لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية ضمن

التزامهم بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 67.





من ناحية أخرى، أشادت جادو بالدور البارز والمهم الذي لعبته فلسطين في مجموعة "الـ 77 والصين" والتوصل لتفاهمات لقضايا تهم العالم بخصوص المرأة والتنمية وحقوق الإنسان، وهذا يُعزز الشخصية القانونية لدولة فلسطين في الساحة الدولية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، أمل جادو، على الاستمرار بالعمل دولياً من خلال البعثات الدبلوماسية لنقل ما يجري في فلسطين إلى العالم، مشيرة إلى أن الرئيس محمود عباس وضع العالم أمام مسؤولياته، تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات في خطابه الأخير بالأمم المتحدة.