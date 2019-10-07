أكثر من 70 مستوطناً و45 طالباً يهودياً يستبيحون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

جددت جماعات المستوطنين المتطرفة، اقتحاماتها للمسجد الأقصى صبيحة اليوم الاثنين، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت مصادر من داخل المسجد الأقصى: إن أكثر من 100 مستوطن، نفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، عبر تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن شرطة الاحتلال، أغلقت باب المغاربة الذي تُنفذ عبره الاقتحامات عادة، بعد سماحها لـ 72 مستوطناً، و45 طالباً يهودياً باقتحام الأقصى، مع توفير الحراسة المشددة لهم.



وكانت جماعات استيطانية متطرفة، قد دعت خلال الأسبوع الماضي لاقتحامات واسعة للأقصى، بمناسبة الأعياد اليهودية المزعومة منتصف الشهر الجاري.