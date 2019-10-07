بلدية الخليل تَستعد لاستقبال فصل الشتاء وتَتَفقد مصافي الأمطار

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الخليل - دنيا الوطن

ضمن استعدادات بلدية الخليل لاستقبال فصل الشتاء، بدأت طواقم البلدية المختلفة، بالعمل على تفقد شوارع المدينة؛ لضمان تهيئتها لتصريف مياه الأمطار بشكل مناسب، فبدأت طواقم الصرف الصحي منذ قرابة شهرين، بتفقد مصافي مياه الأمطار المنتشرة في شوارع المدينة.



وبدوره، أوضح رئيس قسم الصرف الصحي في بلدية الخليل، المهندس هاني الرجبي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ العمل جارٍ على مدار الساعة، حيث يتم فحص المصافي وتنظيف الخطوط من الرواسب، وذلك من خلال الاستعانة بمركبة الضخ، مشيراً إلى أنّه تمّ إنجاز 80% من الشوارع، مطالباً المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات الخاصة بكيفية التخلص من النفايات الصلبة، وعدم رميها في المصارف أو على الشوارع منعاً لانسدادها.



من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، حرص بلدية الخليل على تسهيل حياة المواطنين، خاصةً في فصل الشتاء كون مدينة الخليل من المدن التي تحظى بكميات كبيرة من الأمطار، لافتاً إلى أنّ مشاريع الصرف الصحي متواصلة، حيث انتهت طواقم البلدية مؤخراً من تمديد شبكات صرف صحي في عدة مناطق حيوية مثل منطقة البصة ووادي الكرم وشارع الشهيد مروان زلوم "أبو اكتيلة" وأخرى محاذية للمستوطنات مثل تل ارميدة والسهلة ووادي الغروس، فيما شدّد على وضع المنطقة الصناعية "الفحص" على أولويات المجلس البلدي من حيث تمديد شبكة صرف صحي جديدة، وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل.