عساف يُحذّر من مخطط لإقامة مدينة استيطانية شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أمس، من مخطط لإقامة مدينة استيطانية في منطقة المنطار شرق القدس.



جاء ذلك، في لقاء صحفي للحديث عن اعتداءات الاحتلال في منطقة برية السواحرة، ومحاولة السيطرة على أراضي المواطنين، وذلك ضمن الجولة الإعلامية التي نظمتها وزارة الإعلام، لإطلاع الصحفيين على آخر التطورات بالمنطقة.



وقال عساف، إن البؤر الإستيطانية تشكل نقاطاً حساسة واستراتيجية، تسعى إسرائيل من خلالها لتوسعة الاستيطان ولعزل مدينة القدس، واستكمال طوق المستوطنات الشرقي للمدينة، والذي يمتد من مستوطنة (كيدار) إلى (معاليه أدوميم) و(جعفات شاؤول).



من ناحيته، أطلع وكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود، الصحفيين على ما تقوم به سلطات الاحتلال في منطقة المنطار شرق القدس، وقال: إن ما تقوم به سلطات الاحتلال وقواتها ضد أرضنا في برية السواحرة التي من المفترض أن تمتد من جبل المكبر في القدس إلى حواف البحر الميت شرقاً، هو تدمير واضح ومساس بالجغرافية الطبيعية، وهو تحقيق لأهداف الاحتلال من أجل قطع الضفة الغربية عن شمالها وجنوبها، كما يستهدف أيضاً تقطيع أوصال الضفة الغربية ووضع للحواجز أمام إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.



وتأتي هذه الجولة ضمن جولات وزارة الإعلام، لتسليط الضوء على صمود أبناء شعبنا أمام المخططات الاستيطانية الاقتلاعية ومواصلة التصدي لهذا المخطط.