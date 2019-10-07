تحذيرات من تجدد الاعتداءات والاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطن

حذرت هيئات رسمية وأهلية مقدسية من تجدد الاعتداءات والاقتحامات للمسجد الأقصى،

ستنفذها جماعات صهيونية متطرفة بمناسبة ما يسمى (عيد الغفران) اليهودي في

العاشر من الشهر الجاري وكذلك بمناسبة (عيد العُرش) الذي يليه بخمسة أيام.





وطالبت الهيئات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" بإقامة فعاليات جماهيرية نصرة للمسجد الأقصى، ودعمًا لأهالي القدس، الذين يتصدون للاحتلال الاستيطاني بكل قوة وصمود.



