أردوغان: الهجوم التركي بشمال سوريا قد ينطلق بأي وقت

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت، خاصة بعد إعلان أمريكا، أنها لا تعارض مثل هذه العملية ضد المقاتلين الأكراد.



وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي: "هناك عبارة نكررها على الدوام: يمكننا الدخول إلى سوريا في أي ليلة دون سابق إنذار، ومن غير الوارد على الإطلاق بالنسبة لنا التغاضي لفترة أطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الإرهابية".



وأكد أردوغان، أن القوات الأميركية، بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً أن المحادثات مع المسؤولين الأميركيين بخصوص القضية ستستمر.



وقال البيت الأبيض مساء الأحد: إن القوات التركية ستمضي قريباً في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها "منطقة آمنة"، وإن القوات الأميركية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.



وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة، قبل المغادرة في زيارة إلى صربيا: إنه يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترامب في النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.



وأضاف أنهما سيناقشان خططاً بشأن المنطقة الآمنة، وأنه أيضاً يأمل في تسوية نزاع بخصوص الطائرات المقاتلة (إف 35) خلال الزيارة.

رام الله - دنيا الوطن