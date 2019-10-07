عربي

القيادة العسكرية العراقية تُقر باستخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين

القيادة العسكرية العراقية تُقر باستخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقرت القيادة العسكرية العراقية، الاثنين، باستخدام "القوة المفرطة"، خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر، شرقي بغداد، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي: إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجه بـ "سحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة"، وفق وكالة (فرانس برس)

وأكدت بدء إجراءات محاسبة العناصر، الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة"، حيث جاء الإعلان بعد ساعات من بيان لمكتب رئيس الوزراء، أعلن فيه أن عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وأضافت: "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية، وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".

وأشارت إلى أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات، وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.

والأحد، سقط المزيد من القتلى مع تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين، في اليوم السادس من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل، و6000 مصاب في أنحاء العراق حتى الآن.

أخبار ذات صلة

الأردن يُقدم احتجاجاً لإسرائيل بسبب اعتقال اثنين من مواطنيه

الأردن يُقدم احتجاجاً لإسرائيل بسبب اعتقال اثنين من مواطنيه

104 قتلى و6000 جريح حصيلة المظاهرات الشعبية بالعراق

104 قتلى و6000 جريح حصيلة المظاهرات الشعبية بالعراق

بعد نحو عامين على انطلاقها.. إلى أين وصلت حملة (سيناء 2018)؟

بعد نحو عامين على انطلاقها.. إلى أين وصلت حملة (سيناء 2018)؟

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%

شاهد: أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

شاهد: أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين بمواجهات مع قوات الأمن العراقية شرقي بغداد

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين بمواجهات مع قوات الأمن العراقية شرقي بغداد

إغلاق مكاتب الاقتراع.. والقروي يعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التونسية

إغلاق مكاتب الاقتراع.. والقروي يعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التونسية

إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس

إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

الخضري: تتويج أبطال غزة في بطولة غرب أسيا لرفع الأثقال اختراق للحصار

الخضري: تتويج أبطال غزة في بطولة غرب أسيا لرفع الأثقال اختراق للحصار

إصابة خمسة مواطنين في اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف

إصابة خمسة مواطنين في اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف

طاقم جراحة القلب بالمستشفى &#34;الأوروبي&#34; ينقذ حياة سبعيني نتيجة قصور بالشرايين التاجية

طاقم جراحة القلب بالمستشفى "الأوروبي" ينقذ حياة سبعيني نتيجة قصور بالشرايين التاجية

الأوقاف تُوقع اتفاقية لتركيب طاقة شمسية لمساجد قلقيلية

الأوقاف تُوقع اتفاقية لتركيب طاقة شمسية لمساجد قلقيلية

الخارجية: قدمنا قضايا لدى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال

الخارجية: قدمنا قضايا لدى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال

أكثر من 70 مستوطناً و45 طالباً يهودياً يستبيحون الأقصى

أكثر من 70 مستوطناً و45 طالباً يهودياً يستبيحون الأقصى

بلدية الخليل تَستعد لاستقبال فصل الشتاء وتَتَفقد مصافي الأمطار

بلدية الخليل تَستعد لاستقبال فصل الشتاء وتَتَفقد مصافي الأمطار

منوعات

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

كيف بررت شاهيناز خلع الحجاب؟

كيف بررت شاهيناز خلع الحجاب؟

أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

طعن مُغني راب بريطاني بسكين في حفل غنائي

طعن مُغني راب بريطاني بسكين في حفل غنائي

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج &#34;كلاب&#34;

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج "كلاب"

عربي

104 قتلى و6000 جريح حصيلة المظاهرات الشعبية بالعراق

104 قتلى و6000 جريح حصيلة المظاهرات الشعبية بالعراق

بعد نحو عامين على انطلاقها.. إلى أين وصلت حملة (سيناء 2018)؟

بعد نحو عامين على انطلاقها.. إلى أين وصلت حملة (سيناء 2018)؟

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%

شاهد: أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

شاهد: أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان