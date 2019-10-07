حماس لـ"دنيا الوطن": نحن مع انتخابات شاملة تضم الرئاسة

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

ردت حركة حماس، اليوم الاثنين، على ما جاء في اجتماع القيادة الفلسطينية، بخصوص ملف الانتخابات العامة، التي أعلن الرئيس محمود عباس عن إجرائها.



وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن موقف حماس واضح مع إجراء انتخابات عامة، تشمل الانتخابات الرئاسية، وليس انتخابات دون الأخرى، لأن ذلك لا يخدم المجموع الوطني.



وأكد القانوع لـ"دنيا الوطن"، أن حركة فتح وقعت في العام 2011 اتفاقية بخصوص الانتخابات على أن تكون الانتخابات بشكل متزامن، وتشمل المناطق الفلسطينية جميعها، وحركة حماس ترفض تجزئة الانتخابات، وليست مع انتخابات دون الأخرى، أو عقدها في مناطق دون غيرها.



وأوضح، أن حركته مستعدة للجلوس مع لجنة الانتخابات المركزية، عند قدومها إلى قطاع غزة، متابعاً: "عندئذ سنعلن موقفنا للجنة".



ودعا القانوع، قيادة حركة فتح، إلى الاستجابة لمبادرة الفصائل الفلسطينية، لتحقيق الوحدة الوطنية، لا سيما بعد دعمها شعبيًا ووطنيًا ومدنيًا، مستطرداً: "رفض فتح لمبادرة الفصائل، يمثل انعزالها عن المجموع الوطني، ورفضها للشراكة مع الكل الفلسطيني".



يذكر، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أكد أن الانتخابات الرئاسية، ستكون لاحقة للانتخابات البرلمانية، حتى لا يحدث أي فراغ، لافتًا إلى أنه سيتم الاتفاق على المدة التي سنجري فيها الانتخابات، خلال ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، ثم بعد ذلك الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية.