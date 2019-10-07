حماس: اعتبار السلطة تشكيل اللجان نصراً محاولةٌ لتسويق إنجازات "وهمية"





وأضافت في بيان للمتحدث باسمها فوزي برهوم، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "السلطة ما زالت تخضع لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي وشروطه، وتقطع مخصصات آلاف أسر الشهداء والجرحى والأسرى، علاوة على مجزرة الرواتب بحرمان آلاف الموظفين في غزة من رواتبهم ومخصصاتهم"، كما قال.



وتابع: "هذا يؤكد أن كل قرارات أبو مازن، التي تحدثت عن وقف التعامل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي أكذوبة كبيرة لن تنطلي على شعبنا وفصائله ومكوناته، والتي يجب أن تقوم بدورها الوطني والمسؤول في وضع حد لسياسة عباس المقيتة، وتفرده بالشأن الفلسطيني، والعبث بمقدرات شعبنا"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين: إن اعتبار "سلطة فتح" أن تشكيل اللجان الفنية مع الاحتلال للتدقيق في أموال المقاصة، واستلامها نصراً كبيراً، محاولة لتسويق إنجازات وهمية وتغطية على الفشل، وخداع للرأي العام الفلسطيني.