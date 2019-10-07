إشتية: دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات جدية ونأمل من حماس التقاط الفرصة التاريخية

حكومة الدكتور محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء، د. محمد إشتية: إن دعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات دعوة جدية جداً، معرباً عن أمله من حماس، أن تلتقط هذه "الفرصة التاريخية".



وشدّد رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمة له بافتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم: على "أننا نريد لغزة أن تعود للشرعية عبر صندوق الاقتراع"، وفق تعبيره.



وتابع: طلبنا من وزارة التربية والتعليم، البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، وطلبنا من الشرطة التجهيز للقضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات.



من جهة أخرى، قال إشتية: إن المشكلة المالية مع الجانب الإسرائيلي لم تحل حتى اللحظة، رغم توقعنا أن تحل في شهر تموز/ يوليو الماضي، مؤكداً أننا "سنبقى ملتزمين بدفع رواتب الشهداء والأسرى رغم الأزمة المالية".



وقال: الحكومة مديونة للبنوك، حيث وصلت الديون لـ 480 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشتركة تناقش كافة الاستحقاقات المالية للحكومة، وجميع الحقوق من "إسرائيل".



من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء: إن وفداً وزارياً كبيراً سيتوجه اليوم لجمهورية مصر العربية، لمناقشة عدة ملفات وجدول أعمال متعدد القضايا.



وأضاف: "سنناقش مع المصريين القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار السعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وحق اللاجئين".