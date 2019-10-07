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شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر منع الصحفيين من زيارة عائلة الصحفي هاني الأغا

نقابة الصحفيين تستنكر منع الصحفيين من زيارة عائلة الصحفي هاني الأغا
الصحفي هاني الاغا
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة، قيام أجهزة حماس الأمنية بمنع زيارة، دعت لها نقابة الصحفيين لعائلة الصحفي هاني الأغا، المعتقل في سجون الأمن الداخلي بغزة منذ 12 يوماً.

وقالت النقابة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين، تلقى اتصالاً من جهاز الأمن الداخلي بخانيونس، يفيذ بمنعه من القيام بالزيارة، وتحميله المسؤولية عن أي أحداث تحصل خلال الزيارة.

وتنظر نقابة الصحفيين بخطورة بالغة، تجاه هذا المنع، الذي يعتبر من أبسط أشكال الحرية والتعبير، وتحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا المنع، الذي يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وحق النقابات في تنظيم الفعاليات النقابية المتعارف عليها.

وإزاء هذا الانتهاك الخطير، وحرصاً من نقابة الصحفيين على سلامة الزملاء الصحفيين، فإنها تُقرر تأجيل هذه الفعالية اليوم، مع دعوتها للزملاء الصحفيين، لتفعيل التضامن مع العائلة من خلال الزيارة الفردية، والتواصل الهاتفي، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تاكيداً لرفضهم لسياسة الاعتقال، وتكميم الأفواه،  ومنع حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنها ستواصل الدفاع عن الزميل الأغا، وكل المعتقلين في سجون قطاع غزة، بالوسائل القانونية والنقابية، وتدعو الصحفيين إلى المشاركة بفعالية في النشاطات التي ستقررها قريباً؛ رفضاً لاستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء الصحفيون، ووسائل الإعلام في قطاع غزة.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأطر والمؤسسات والكتل الصحفية بإعلان موقف واضح من استمرار أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، والتي تعتبر إساءة للرواية الفلسطينية في وجه الاحتلال، وتدعو إلى إبعاد الصحفيين عن أتون الخلافات الداخلية، وحالة الانقسام الداخلي، والتي ألحقت ضرراً جسيماً بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة.

وجددت نقابة الصحفيين، دعوتها إلى كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، والاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على حركة حماس؛ لوقف كل أشكال الانتهاكات والاعتقال التي يتعرض لها الزملاء الصحفيون في قطاع غزة.

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