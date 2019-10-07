يديعوت: السلطة حذفت من كتبها المدرسية محتويات (أوسلو)

قالت صحيفة (يدعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية، أزالت من جميع إصدارات كتبها المدرسية من الأول إلى الثاني عشر، جميع المحتويات المتعلقة بعملية السلام مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطة، استثنت جزءاً صغيراً من اتفاقات (أوسلو).



وأوضحت الصحيفة، أنه "تمت إزالة جميع الإشارات الإيجابية للتعايش بين الفلسطينيين واليهود، وكذلك الفصول المتعلقة بالوجود اليهودي التاريخي في أرض إسرائيل"، وفق زعم الصحيفة.





في السياق، قال زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس: إنه "إذا تم بالفعل حذف تفاصيل الاتفاقيات مع إسرائيل من الكتب المدرسية الفلسطينية، يمثل ضربة في الرأس للشباب الفلسطيني".





وأضاف غانتس: "يجب أن نبدأ بإمكانية الحصول على مستقبل أفضل بتعليم الأجيال القادمة السلام والتسامح والتعايش وليس التحريض وتمجيد (الإ ستشـ.هـ.اديين)، وفق قوله.





وزعم غانتس، أن "حذف الماضي، هو هجوم على الأمل في مستقبل أفضل".

رام الله - دنيا الوطن