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شؤون فلسطينية

رئيس بلدية (بيت لحم) يُشارك كمتحدث بالمؤتمر الدولي الرابع للمدن التعليمية بكولومبيا

رئيس بلدية (بيت لحم) يُشارك كمتحدث بالمؤتمر الدولي الرابع للمدن التعليمية بكولومبيا
جانب من اللقاء
بيت لحم - دنيا الوطن
شارك رئيس بلدية بيت لحم، المحامي أنطون سلمان، كمتحدث في المؤتمر الدولي الرابع للمدن التعليمية في ميديلين في كولومبيا تحت شعار (التعليم لمدى الحياة ولمدن مستدامة) بين تاريخ 1-3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. 

وشمل المؤتمر، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، العديد من الجلسات تناولت تخطيط المدن وإدارتها والتوظيف وريادة الأعمال في المدن التعليمية والمدن الخضراء والصحية.

وكان سلمان قد شارك في جلسة تحت عنوان (المواطنون الذين يعيشون في المناطق المحرومة) مع كل من الأستاذ في جامعة هايتي سانتيل برايس، ونائب رئيس بلدية تونس، خضر لسعد، ومنسق لجنة الابتكار والتصميم في بويبلا المكسيك، أدريان هيرنانديز، وقد سير هذه الجلسة، سيموس أو تواما من مركز التعليم المستمر من جامعة كورك في إيرلندا.

ومن جانبه، تحدث سلمان عن مدينة بيت لحم وخاصة الجانب الديموغرافي والجغرافي، وأهم التحديات التي تمر بها المدينة نتيجة لممسارات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الاحتلال يسيطر على معظم مساحة المحافظة، مشيراً إلى أن المنطقة (ج) مع المناطق التي تصنف كمحميات طبيعية تشكل 86.6%، وهذا ما يراجع فرص التنمية وإقامة المشاريع، وتحدث عن المستوطنات المنتشرة في المحافظة، وعن مناطق أ/ ب/ ج، وجدار الفصل العنصري والحواجر الإسرائيلية.

كما تطرق سلمان إلى التعليم في فلسطين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني من بين أكثر الشعوب تعليماً، أن هناك معيقات عديدة تطال التعليم بسبب الاحتلال، وخاصة هدم المدارس مثل المدرسة الابتدائية في قرية جب الذيب، مُشدداً على إصرار شعبنا الفلسطيني على التعليم.

كما أكد سلمان بأنه بعد 5 سنوات لن يتبقى أراض لبناء مدارس عليها في منطقتي A وB خصوصاً وأن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، ويشكل من هم أقل من ١٧عاماً ٤٧% من المجتمع.

وكان سلمان قد التقى بالسيد ديفيد أتشوارينا مدير معهد (يونسكو) للتعليم المستمر مدى الحياة، وبحثا سبل التعاون المشترك في نشر ثقافة التعليم.

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