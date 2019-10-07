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شؤون فلسطينية

(اللبدي) تُواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الـ (14) ضد الاعتقال الإداري

(اللبدي) تُواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الـ (14) ضد الاعتقال الإداري
الأسيرة هبة اللبدي
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين: إن الأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً)، تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي ضد اعتقالها الإداري، حيث تقبع في عزل الجلمة بظروف صعبة وقاسية.

وقالت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الأسيرة اللبدي تحمل الجنسية الأردنية، بجانب الجنسية الفلسطينية، اُعتقلت من على (جسرالكرامة) أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين مطلع الشهر الماضي، وحولت إلى التحقيق في معتقل (بيتح تكفا) حيث استمر التحقيق معها لمدة (25) يوماً في ظروف بالغة السوء، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام  بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2019.

وبينت أن الزنزانة التي تقبع بها ثُبت بداخلها أربع كاميرات للمراقبة، كما أن زنزانتها عالية الرطوبة ومعدومة التهوية، وخالية من كافة الاحتياجات، سوى شرشف صغير وزجاجة مياه، وتعمدت الإدارة وضعها بجانب سجناء جنائيين إسرائيليين يصرخون ويشتمون طوال الوقت.

كما لفتت الهيئة، إلى أن خمسة أسرى آخرين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم كل من الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل مضرب منذ (86) يوماً، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس مضرب منذ (76) يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين مضرب منذ (69) يوماً، والأسير أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله مضرب منذ (16) يوماً، والأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس مضرب منذ (14) يوماً.

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