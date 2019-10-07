نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (16) مواطناً من الضفة

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين (16) مواطناً من الضفة.



وبين نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة عنبتا في محافظة طولكرم وهم: عمر خالد فقها، ورضا مجدي عورتاني، ويوسف إسلام أبو ريا، وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت مساء أمس من طولكرم المواطن هادي توفيق هرشة، بعد سرقة سيارته.



فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: نمر مخائيل سعد، ودانيال نمر سعد، ومجد خالد الجعفري، ومن محافظة جنين، اعتقل الاحتلال المواطن كرم محمد صدقة.



كما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة قلقيلية وهما: نائل أحمد شناعة، وسامر إسماعيل رضوان (18 عاماً)، ومواطن آخر من بلدة حارس في محافظة سلفيت، وهو أحمد مصلح كليب.



يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهما: بدر الدين صبح (18 عاماً)، وعبد الله سالم أبو فريح، وأربعة مقدسيين آخرين جرى اعتقالهم من حي الطور وبلدة العيسوية عرف منهم وديع عليان، وعمرو أبو غنام.