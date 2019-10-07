شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: جرائم الاحتلال ضد القدس ومواطنيها دليل فشله في أسرلتها

الخارجية والمغتربين: جرائم الاحتلال ضد القدس ومواطنيها دليل فشله في أسرلتها
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مستشفى المطلع في القدس المحتلة، خاصة قسم السرطان في المستشفى، برفقة الكلاب البوليسية، وقيامها بإرهاب المرضى والعبث في محتوياته. 

كما دانت الوزارة بشدة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" اقتحام شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وقيام جنود الاحتلال بدوس سجاد المصلى بأحذيتهم، علماً بأنه يشهد اقتحامات متكررة ومصادرة ممتلكاته وأثاثه.

اعتبرت الوزارة، أن هذه الاقتحامات الوحشية تصعيد خطير وتجاوز فج لجميع الخطوط الحمراء، واستخفاف متعمد لكرامة الإنسان وحقه في الحياة والعبادة، واستهزاء بمبادئ حقوق الإنسان، وإمعان في التمرد على القانون الدولي، ورفض مبادئه وكذلك على الشرعية الدولية وقراراتها، واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة، أن هذا التصعيد الخطير، يندرج في إطار  تغول الاحتلال على القدس المحتلة، ومواطنيها المقدسيين، ومقومات وجودهم الوطني والإنساني فيها، وحلقة بشعة في عمليات أسرلة وتهويد القدس، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة لمواطنيها. 

وأكدت الوزارة، أن صمت المجتمع الدولي واكتفاءه ببيانات الإدانة الشكلية لهذه الجرائم المتواصلة، يشجع سلطات الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف لشعبنا، ويسهل عليها تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية.

وختمت: إن المجتمع الدولي مطالب وأكثر من أي وقت مضى بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والتحرك الفعلي والجاد لحماية فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، حيث ترى الوزارة أن تصعيد الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه بحق القدس ومواطنيها ومؤسساتها ومقدساتها، دليل واضح على فشل مخططاته واندحارها أمام صمود مواطنيها الأبطال، ممثلين عن الأمتين العربية والإسلامية.

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