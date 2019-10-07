داخلية غزة تُطلق اختبارات استيعاب ألف منتسب للأجهزة الأمنية





وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم في تصريح صحفي: إن المرحلة تستمر 14 يوماً، حيث سيخضع 13607 متقدماً لاختبارات اللياقة البدنية في المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني.



وأضاف: "اتخذنا كافة التدابير والإجراءات الرقابية؛ لضمان سير الاختبارات وفق أعلى قواعد النزاهة والمهنية".



وأشار البزم إلى "أننا نعمل بشكل مستمر من أجل تطوير أداء الأجهزة الأمنية والشرطية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات؛ لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والمحافظة على الأمن والاستقرار في قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الأولى من اختبارات استيعاب ألف منتسبٍ جديدٍ للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.