العالول يكشف قرارات اجتماع القيادة الفلسطينية بشأن الانتخابات





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أننا سنلجأ لصندوق الاقتراع، ونلجأ للشعب ليختار ما يريد، ومن سيختاره الشعب سيتولي كل شيء، مشيراً إلى أن هذا ما تحدّث به الرئيس عباس، بأنه فليكن صندوق الاقتراع هو الحكم.



وتابع: توافقنا على ذلك في عدة اجتماعات، سواءً اجتماعات اللجنة المركزية، أو اللجنة التنفيذية، وبالأمس خلال اجتماع القيادة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين، للبدء بدراسة كل تفاصيل ما يتعلق بالانتخابات للتواصل مع كل الجهات المعنية لتسهيل هذا الموضوع.



وشدّد العالول، أن اللجنة مهمتها البدء بالتحضير والإعداد للذهاب بهذا الاتجاه، وتذليل العقبات أمام عملية الانتخابات بالتحديد، والتي لها علاقة بضرورة إجرائها في غزة والضفة والقدس، وهذه مسألة مهمة وأساسية.





وأشار نائب رئيس حركة فتح، إلى أن مهمة اللجنة عمل اتصالات بهذا الموضوع، وهي مسألة مهمة، ولذلك تم تشكيل اللجان التي ستجتمع أيضاً بلجنة الانتخابات المركزية، والتي سيطلب منها التحرك لقطاع غزة، لتذليل العقبات هناك.







وقال نائب رئيس حركة فتح: إنه سيتم التواصل مع الجميع، ولم نسمع من حماس سوى تصريحات إعلامية في الغالب ليست دقيقة، وليست حريصة على الوضع الفلسطيني لم نسلم بها، وسنذهب للتواصل مع كافة الأطراف بما فيها حماس.

وكشف العالول عن طلب للرئيس عباس من الإخوة في مصر، أن يأتوا بورقة موقعة من المكتب السياسي لحركة حماس، لتقر أولاً بالموضوع الذي له علاقة بآليات اتفاق 2017، أو مبدأ القبول بالانتخابات لنلجأ إليها فوراً. وأضاف: هذه اللجان سوف تبدأ بالحوار الداخلي مع الفصائل والقوى والمجتمع، ومع منظمات المجتمع المدني وجمعياته وأطره، لتهيئة المناخ من أجل الذهاب للانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، أن القيادة الفلسطينية، ترى الانتخابات وسيلة لإنهاء الانقسام والمصالحة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أمس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، للتحضير والإعداد للانتخابات، وإجراء حوار وتواصل مع القوى الفلسطينية.