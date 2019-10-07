إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب صباح اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن الشاب أحمد مصطفى توفيق صعابنة (22 عاما)، من قرية فحمة جنوب جنين، أصيب اليوم الاثنين، بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال، بالقرب من حاجز عسكري برطعة جنوب غرب جنين.



وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب صعابنة، بمحاذاة السياج بالقرب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للارتباط العسكري الفلسطيني، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له من قبل طواقم الإسعاف وتم نقله إلى المستشفى الحكومي في جنين لاستكمال العلاج.