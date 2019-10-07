الرئيس عباس يجتمع برئيس لجنة الانتخابات المركزية اليوم





وقالت مصادر فلسطينية مُطلعة: إن الرئيس عباس، سيلتقي بعد ظهر اليوم الاثنين، برئيس اللجنة حنا ناصر، مشددةً على أنهما سيبحثان آلية إجراء الانتخابات العامة.





وأوضحت المصادر، أنه من المبكر لأوانه الحديث عن المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة، لافتاً إلى أن الاجتماع سيكون لبحث إمكانية إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.





يأتي ذلك، عقب تصريحات الرئيس عباس بالأمم المتحدة، باعتزامه إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة، مؤكداً أنه سيُحمل الجهة التي ترفض الانتخابات المسؤولية الكاملة.

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيجتمع، اليوم الاثنين، برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، وذلك لبحث ملف الانتخابات العامة.