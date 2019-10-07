روسيا تدعو لمحادثات جادة مع أمريكا بشأن "الصواريخ المتوسطة"

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف: إن الوقت قد حان للولايات المتحدة وروسيا، لكي "تتناولا على محمل الجد" مناقشة الوضع المحيط بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.



وأضاف أنطونوف، وفق وكالة (سبوتنك): "إذا نشرت الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ بالقرب من بلادنا، فسوف نضطر للدفاع عن بلادنا، لقد حان الوقت للجلوس في جنيف أو موسكو أو واشنطن، وتناول هذه القضايا بمحمل الجدية".



وتابع: "معاهدة (ستارت- 3) ينبغي تمديدها كما هي، وروسيا مستعدة لمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى مع الولايات المتحدة".



وأكمل: "أنه من السهل جداً تمديد المعاهدة بصيغتها الحالية كما هي، إذا كان لدى الولايات المتحدة كما هو الحال عند روسيا مخاوف بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى فقد حان الوقت للالتقاء ومعالجة هذه القضايا، نحن مستعدون وما زلنا ننتظر رداً إيجابياً من الجانب الأمريكي".



واستطرد: "اليوم بين الولايات المتحدة وروسيا يوجد معاهدة واحدة هي "ستارت – 3"، وفي شباط/ فبراير 2021 لن تكون ستنتهي صلاحياتها، وهذا سيكون لأول مرة منذ خمسين عاماً".



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار الخميس الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أن الوضع المرتبط بمجال الأمن في العالم لم يتحسن، بل تدهور وذلك بسبب التصرفات الأمريكية.



وقال بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة الـ 16 لنادي "فالداي"، "الوضع لم يتحسن، بل تدهور بسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ ذات المدى المتوسط والقصير، وننتظر حالياً القرار التالي".



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في أوائل آب/ أغسطس الماضي، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من يوم 2 آب/ أغسطس 2019 بمبادرة من الولايات المتحدة.