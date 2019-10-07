عاجل

  • العالول:لم نسمع من حماس سوى تصريحات إعلامية في الغالب ليس حريصة على الوضع الفلسطيني

  • إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين

دولي

روسيا تدعو لمحادثات جادة مع أمريكا بشأن "الصواريخ المتوسطة"

روسيا تدعو لمحادثات جادة مع أمريكا بشأن "الصواريخ المتوسطة"
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف: إن الوقت قد حان للولايات المتحدة وروسيا، لكي "تتناولا على محمل الجد" مناقشة الوضع المحيط بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف أنطونوف، وفق وكالة (سبوتنك): "إذا نشرت الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ بالقرب من بلادنا، فسوف نضطر للدفاع عن بلادنا، لقد حان الوقت للجلوس في جنيف أو موسكو أو واشنطن، وتناول هذه القضايا بمحمل الجدية".

وتابع: "معاهدة (ستارت- 3) ينبغي تمديدها كما هي، وروسيا مستعدة لمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى مع الولايات المتحدة".

وأكمل: "أنه من السهل جداً تمديد المعاهدة بصيغتها الحالية كما هي، إذا كان لدى الولايات المتحدة كما هو الحال عند روسيا مخاوف بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى فقد حان الوقت للالتقاء ومعالجة هذه القضايا، نحن مستعدون وما زلنا ننتظر رداً إيجابياً من الجانب الأمريكي".

واستطرد: "اليوم بين الولايات المتحدة وروسيا يوجد معاهدة واحدة هي "ستارت – 3"، وفي شباط/ فبراير 2021 لن تكون ستنتهي صلاحياتها، وهذا سيكون لأول مرة منذ خمسين عاماً".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار الخميس الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أن الوضع المرتبط بمجال الأمن في العالم لم يتحسن، بل تدهور وذلك بسبب التصرفات الأمريكية.

وقال بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة الـ 16 لنادي "فالداي"، "الوضع لم يتحسن، بل تدهور بسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ ذات المدى المتوسط والقصير، وننتظر حالياً القرار التالي".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في أوائل آب/ أغسطس الماضي، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من يوم 2 آب/ أغسطس 2019 بمبادرة من الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

ترامب مهاجماً رئيسة الكونغرس الأمريكي: قد تكون مُدانة بـ&#34;الخيانة&#34;

ترامب مهاجماً رئيسة الكونغرس الأمريكي: قد تكون مُدانة بـ"الخيانة"

&#34;الكابينت&#34; يناقش سيناريو تعرض إحدى منشآت الاحتلال لهجمة على غرار &#34;أرامكو&#34;

"الكابينت" يناقش سيناريو تعرض إحدى منشآت الاحتلال لهجمة على غرار "أرامكو"

تركيا تعزز قواتها على الحدود السورية بعد تهديدات إردوغان

تركيا تعزز قواتها على الحدود السورية بعد تهديدات إردوغان

السفير الأمريكي يؤدي صلوات تلمودية عند &#34;قبر راحيل&#34; في بيت لحم

السفير الأمريكي يؤدي صلوات تلمودية عند "قبر راحيل" في بيت لحم

اسرائيل تبني مقبرة تحت الأرض بالقدس.. 23 ألف غرفة دفن لليهود فقط

اسرائيل تبني مقبرة تحت الأرض بالقدس.. 23 ألف غرفة دفن لليهود فقط

تشييد منظومة دفاعية جوية اسرائيلية خشيةً من هجمات إيرانية

تشييد منظومة دفاعية جوية اسرائيلية خشيةً من هجمات إيرانية

أدرعي: الجيش المصري اجتاز القناة في أكتوبر ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب

أدرعي: الجيش المصري اجتاز القناة في أكتوبر ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب

الخارجية الإسرائيلية تُحذر مواطنيها من السفر إلى هذه البلد

الخارجية الإسرائيلية تُحذر مواطنيها من السفر إلى هذه البلد

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب جنين

إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب جنين

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبياً ليلاً

طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبياً ليلاً

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وإصابة صحفي برصاصة معدنية

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وإصابة صحفي برصاصة معدنية

منظمة حقوقية أوروبية: 376 انتهاكا إسرائيليا ضد القدس خلال سبتمبر

منظمة حقوقية أوروبية: 376 انتهاكا إسرائيليا ضد القدس خلال سبتمبر

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المُطلع بالقدس

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المُطلع بالقدس

إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي

إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي

أول تعليق من حماس على تصريحات الرئيس عباس

أول تعليق من حماس على تصريحات الرئيس عباس

منوعات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج &#34;كلاب&#34;

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج "كلاب"

المشاهدون هربوا.. &#34;الجوكر&#34; يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

المشاهدون هربوا.. "الجوكر" يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

عبدالله بهمن لـ&#34;نورة العميري&#34;: مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

عبدالله بهمن لـ"نورة العميري": مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم &#34;ذا فويس&#34;

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم "ذا فويس"

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

عربي

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%

شاهد.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

شاهد.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين بمواجهات مع قوات الأمن العراقية شرقي بغداد

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين بمواجهات مع قوات الأمن العراقية شرقي بغداد

إغلاق مكاتب الاقتراع.. والقروي يعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التونسية

إغلاق مكاتب الاقتراع.. والقروي يعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التونسية